Crédito da Desenvolve MT para empresas de estética e beleza cresce 53% e impulsiona novos negócios

A Desenvolve MT, a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, registrou crescimento expressivo na concessão de crédito voltado ao setor de estética e beleza. No primeiro semestre de 2025, o montante liberado chegou a mais de R$ 1,7 milhão, um aumento de 53% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando foram contratados pouco mais de R$ 1,1 milhão.

