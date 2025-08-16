Crédito liberado pela Desenvolve MT para indústrias triplica no primeiro semestre de 2025 O acesso ao crédito do setor secundário em Mato Grosso teve um salto expressivo no primeiro semestre de 2025. Foram liberados mais...

O acesso ao crédito do setor secundário em Mato Grosso teve um salto expressivo no primeiro semestre de 2025. Foram liberados mais de R$10,5 milhões neste ano, representando um crescimento de mais de 218%, ou seja, triplicou, se comparado ao mesmo período de 2024, quando foram liberados R$ 3,3 milhões, impulsionando o setor que transforma a matéria-prima em produtos.

