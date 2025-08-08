Crédito para comércio e serviços soma R$ 37,6 milhões no primeiro semestre em MT O comércio e os serviços continuam como força motriz da economia mato-grossense quando o assunto é acesso ao crédito. No primeiro semestre...

O comércio e os serviços continuam como força motriz da economia mato-grossense quando o assunto é acesso ao crédito. No primeiro semestre de 2025, a Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso liberou mais de R$37,6 milhões em crédito para empreendedores do setor terciário, o que representa um crescimento de 78,8% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram movimentados pouco mais de R$ 21 milhões.

