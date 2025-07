Crédito recorde no Pronaf 2025/2026 pode não cobrir custos reais por hectare A escalada dos custos dos insumos — fertilizantes, defensivos e combustíveis — alinhada à Selic de 15% ao ano, são ameaças ao poder... Momento MT|Do R7 06/07/2025 - 11h36 (Atualizado em 06/07/2025 - 11h36 ) twitter

A escalada dos custos dos insumos — fertilizantes, defensivos e combustíveis — alinhada à Selic de 15% ao ano, são ameaças ao poder real do crédito rural no campo, apesar do volume recorde anunciado no Plano Safra 2025/2026 — R$ 78,2 bilhões apenas para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) – anunciado com toda pompa.

Para entender melhor os desafios enfrentados pelos produtores rurais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

