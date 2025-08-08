Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Cresce participação de municípios no Prêmio Cidades Inovadoras

Realizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), o Prêmio Cidades Inovadoras recebeu 47 inscrições...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Realizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), o Prêmio Cidades Inovadoras recebeu 47 inscrições nesta segunda edição. O número é 61,7% maior que o registrado na edição anterior, quando foram contabilizados 29 inscritos na premiação do governo de Mato Grosso que reconhece municípios com projetos inovadores e sustentáveis.

Saiba mais sobre essa iniciativa que está transformando as cidades no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.