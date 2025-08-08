Cresce participação de municípios no Prêmio Cidades Inovadoras Realizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), o Prêmio Cidades Inovadoras recebeu 47 inscrições...

Realizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), o Prêmio Cidades Inovadoras recebeu 47 inscrições nesta segunda edição. O número é 61,7% maior que o registrado na edição anterior, quando foram contabilizados 29 inscritos na premiação do governo de Mato Grosso que reconhece municípios com projetos inovadores e sustentáveis.

