Crescimento do PIB é positivo, mas precisa de crédito e política clara, analisam lideranças O campo mais uma vez puxou o Brasil pelas rédeas. No primeiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária cresceu... Momento MT|Do R7 03/06/2025 - 11h39 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h39 )

O campo mais uma vez puxou o Brasil pelas rédeas. No primeiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária cresceu impressionantes 12,2%, segurando o PIB nacional em alta de 1,4%. A soja, com crescimento de 13,3% em relação a 2024, liderou como de costume: representa 36% de todo o faturamento agrícola.

Para entender melhor os desafios e as oportunidades do setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

