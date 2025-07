Crescimento impulsiona setor de máquinas agrícolas, mas desafios freiam retomada

O desempenho do agronegócio brasileiro em 2025 tem ajudado a reaquecer o mercado de máquinas e equipamentos agrícolas, setor que sofreu retração em 2024. Projeções indicam alta na produção de tratores e maior interesse dos produtores por tecnologias que aumentem a produtividade no campo. No entanto, os obstáculos para uma recuperação mais sólida permanecem — entre eles, o alto custo do crédito, a defasagem da frota nacional e incertezas regulatórias.

Para uma análise completa sobre os desafios e oportunidades do setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: