Criação do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos é adiada

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Ouvidoria Geral do Município informa que a o evento de instalação do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos, prevista para acontecer nesta sexta-feira (1), às 15h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, foi adiada por motivos de saúde envolvendo o controlador geral do município, Wesley Bucco. Uma nova data será definida em breve e comunicada por meio dos canais oficiais da Prefeitura.

