Crianças do Programa SER Família Criança passam a ter aulas de informática em espaço mais acessível As crianças atendidas pelo Programa SER Família Criança, no município de Poconé, agora têm acesso a aulas de informática em um novo...

Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share