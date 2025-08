Crianças do Serviço de Convivência tiveram manhã de diversão no parque inflável Mais de 400 crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria municipal de Promoção... Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Miraglia

Mais de 400 crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria municipal de Promoção e Assistência Social tiveram uma manhã diferente nesta quarta-feira (6). Elas se divertiram no Big Dreams Park, que está instalado no estacionamento do Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes desde o último dia 25 de julho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes dessa manhã inesquecível!

Leia Mais em Momento MT:

Mais da metade das vagas do Sine Cuiabá são para pessoas sem experiência

Prefeitura de Cuiabá inicia alteração em números de telefones

Vice-prefeito de Sinop recebe homenagem póstuma ao pai em solenidade de celebração de 190 anos da ALMT