Crianças e adolescente se reúnem em 6º Intercâmbio de Programas Agentes Mirins de MT

Quase 500 crianças e adolescentes que integram o programa social Agente Mirim, conduzido em diversas cidades de Mato Grosso por policiais penais, se reuniram neste fim de semana em Campo Novo do Parecis no 6º Intercâmbio Cultural de Projetos Sociais Mirins. O encontro reuniu o público infantojuvenil também de outros projetos das forças de segurança como o PM Junior e a Guarda Mirim de municípios mato-grossenses e ainda de Rondônia. Entre as cidades representadas estavam Tangará da Serra, Jauru, Sinop, Pontes e Lacerda, Campo Novo dos Parecis, Comodoro e Cerejeiras (RO), com quase 500 participantes. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as atividades e detalhes desse importante evento! Leia Mais em Momento MT: Hospital Regional de Sinop já realizou 2,3 mil procedimentos cirúrgicos

