Crianças matriculadas na Escola Altamirando serão remanejadas

O secretário municipal de Educação, Carlos Alberto Pereira Junior, anunciou nesta terça-feira (21) que os alunos matriculados na Escola Municipal Altamirando, no Parque das Rosas, serão remanejados para outras escolas que estejam na proximidade das residências dessas crianças. A decisão foi tomada em função que a nova escola foi inaugurada pelo ex-prefeito Zé Carlos do Pátio mesmo estando com obras inacabadas.

