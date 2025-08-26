Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Crianças participam de palestra “Bullying Acabou Aqui” em escola de Cuiabá

Estudantes do 4º e 5º ano da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Celina Fialho Bezerra, localizada no bairro Altos da Serra...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Estudantes do 4º e 5º ano da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Celina Fialho Bezerra, localizada no bairro Altos da Serra I, participaram nesta terça-feira (26) de uma palestra sobre conscientização do bullying e do cyberbullying. A ação integra o programa “Bullying Acabou Aqui”, idealizado e executado pela Secretaria Municipal de Educação (SME).

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.