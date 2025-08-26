Crianças que ilustraram Cartilha Sorriso contra a Violência farão noite de autógrafos Palestras, abordagens orientativas, experimentos sociais, talk show e uma cartilha ilustrada por crianças para lembrar que violência...

Palestras, abordagens orientativas, experimentos sociais, talk show e uma cartilha ilustrada por crianças para lembrar que violência contra a mulher é crime. Esses são alguns dos itens da lista desenvolvida no Agosto Lilás. E para falar mais da cartilha “Sorriso contra a violência”, na próxima quinta-feira, dia 28, será realizada uma “noite de autógrafos”. Todas a crianças que ilustraram a cartilha – uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso e da Prefeitura Municipal, estarão presentes para falar dos desenhos criados.

