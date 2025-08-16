Cridac entrega 18 cadeiras de rodas motorizadas em mutirão de atendimentos O Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac), unidade especializada da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), entregou...

O Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac), unidade especializada da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), entregou 18 cadeiras de rodas motorizadas para durante um mutirão na manhã desta sexta-feira (15.8). Foram contemplados usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com idades entre 20 e 75 anos dos municípios de Barra do Bugres, Barra do Garças, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Guarantã do Norte, Juscimeira, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Rondonópolis e São Pedro da Cipa.

Para saber mais sobre essa importante ação que promove qualidade de vida e inclusão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: