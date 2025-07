Crime organizado é tema de debate promovido pelo Ministério Público A importância de ações conjuntas entre instituições foi destaque da entrevista desta sexta-feira (25) do projeto Diálogos com a Sociedade...

A importância de ações conjuntas entre instituições foi destaque da entrevista desta sexta-feira (25) do projeto Diálogos com a Sociedade, que teve como tema: ‘Combate ao Crime Organizado’. Em Sinop, a iniciativa reuniu representantes das forças de segurança pública e do próprio Ministério Público de Mato Grosso para discutir os desafios, avanços e estratégias no enfrentamento às organizações criminosas que atuam no estado.

