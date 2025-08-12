Criminoso condenado pela Justiça de GO por homicídio e roubo é preso em Água Boa Um homem de alta periculosidade e condenado pela Justiça do Estado de Goiás foi preso na tarde de segunda-feira (11.8), no município...

Um homem de alta periculosidade e condenado pela Justiça do Estado de Goiás foi preso na tarde de segunda-feira (11.8), no município de Água Boa (730 km a leste de Cuiabá), em ação da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Com mandado de prisão definitiva decretado pela 1ª Vara Criminal de Luziânia (GO), o procurado, de 44 anos, foi condenado a pena de 37 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de roubo e homicídio.

