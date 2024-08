Criminoso de Alta Periculosidade Capturado em Arenápolis

Momento MT |Do R7

Policiais civis de Arenápolis cumpriram na madrugada desta sexta-feira (09.08) a prisão de um dos criminosos mais procurados na região. Thallyson Tavares de Oliveira, de 21 anos, estava com três mandados de prisão decretados e foi localizado pela Polícia Civil no município de São José do Rio Claro.

