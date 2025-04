Criminosos foragidos homicídios e tráfico de drogas são presos pela Polícia Civil em Juína

Momento MT |Do R7

Três foragidos da Justiça, envolvidos em crimes de homicídio e tráfico de drogas, tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (02,4), em ações realizadas pela Delegacia de Juína, com foco no combate à criminalidade no município e região.

