Cristiano Ronaldo pede Georgina Rodríguez em casamento após 9 anos de relação Georgina Rodríguez anunciou nesta segunda-feira (11), que foi pedida em casamento por Cristiano Ronaldo, com quem está desde 2016....

Georgina Rodríguez anunciou nesta segunda-feira (11), que foi pedida em casamento por Cristiano Ronaldo, com quem está desde 2016. Mãe de Bella Esmeralda e Alana Martina e madrasta de Eva e Matteo, a modelo exibiu no Instagram um anel de diamante oval dado pelo craque do Al-Nassr, escrevendo: “Sim, eu aceito. Nesta e em todas as minhas vidas”.

Para mais detalhes sobre este emocionante pedido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: