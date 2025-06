Cruzamento de acesso ao bairro Morada do Ouro é interditado por 20 dias Teve inicio neste sábado (14) a interdição no cruzamento de acesso ao bairro Morada do Ouro. A ação deve durar pelo menos 20 dias....

