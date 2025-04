Cruzamento na avenida do CPA será interditado para concretagem de pistas do BRT A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informa que o cruzamento da rua Dr. Ênio Vieira com a Avenida do CPA,...

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informa que o cruzamento da rua Dr. Ênio Vieira com a Avenida do CPA, em frente à loja Cobasi, será interditado a partir da manhã deste sábado (12.4). A interdição é necessária para dar continuidade às obras de implantação do sistema BRT, com a concretagem das pistas na altura do cruzamento. A previsão é de que a interdição dure duas semanas. As alterações também já foram informadas ao aplicativo Waze, com que a Sinfra tem parceria.

