Cruzamento na entrada do CPA 1 será fechado para concretagem de pistas do BRT; confira rota de desvio A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informa que o cruzamento da Rua Alenquer com a Avenida do CPA, ao lado...

Momento MT|Do R7 27/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share