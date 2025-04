Cruzeiro afunda na Sul-Americana com mais uma derrota A crise no Cruzeiro se agrava na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o time mineiro visitou o Palestino no Estádio Francisco Rumoroso...

A crise no Cruzeiro se agrava na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o time mineiro visitou o Palestino no Estádio Francisco Rumoroso, no Chile, e sofreu mais uma derrota, desta vez por 2 a 1, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos. Benítez e Arias marcaram para os chilenos, enquanto Eduardo descontou para o Cruzeiro, que viu a situação no Grupo E se complicar ainda mais.

