Cruzeiro brilha no Mineirão, bate o Internacional e assume a vice-liderança do Brasileirão
O Cruzeiro conquistou uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Internacional, neste sábado (23.08), no Mineirão, em partida válida pela...
O Cruzeiro conquistou uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Internacional, neste sábado (23.08), no Mineirão, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Matheus Pereira e do artilheiro Kaio Jorge, o Cabuloso somou três pontos importantes, desbancando o Palmeiras e assumindo provisoriamente a segunda colocação na tabela. Bruno Tabata marcou o único gol colorado. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa emocionante partida! Leia Mais em Momento MT:
O Cruzeiro conquistou uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Internacional, neste sábado (23.08), no Mineirão, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Matheus Pereira e do artilheiro Kaio Jorge, o Cabuloso somou três pontos importantes, desbancando o Palmeiras e assumindo provisoriamente a segunda colocação na tabela. Bruno Tabata marcou o único gol colorado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa emocionante partida!
Leia Mais em Momento MT: