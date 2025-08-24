Logo R7.com
Cruzeiro brilha no Mineirão, bate o Internacional e assume a vice-liderança do Brasileirão

O Cruzeiro conquistou uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Internacional, neste sábado (23.08), no Mineirão, em partida válida pela...

O Cruzeiro conquistou uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Internacional, neste sábado (23.08), no Mineirão, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Matheus Pereira e do artilheiro Kaio Jorge, o Cabuloso somou três pontos importantes, desbancando o Palmeiras e assumindo provisoriamente a segunda colocação na tabela. Bruno Tabata marcou o único gol colorado.

