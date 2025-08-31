Cruzeiro brilha no Mineirão, vence São Paulo e assume a vice-liderança do Brasileirão Em uma noite de gala no Mineirão, o Cruzeiro confirmou sua excelente fase e conquistou uma vitória crucial sobre o São Paulo por 1...

Em uma noite de gala no Mineirão, o Cruzeiro confirmou sua excelente fase e conquistou uma vitória crucial sobre o São Paulo por 1 a 0, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um golaço de falta de Matheus Pereira, a Raposa não só derrubou a invencibilidade de oito jogos do Tricolor paulista, mas também ascendeu à vice-liderança da competição, consolidando uma sequência impressionante de três triunfos consecutivos.

