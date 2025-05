Cruzeiro dá show na Ilha do Retiro e goleia o Sport Em uma atuação de gala, o Cruzeiro atropelou o Sport por 4 a 0 neste domingo, na Ilha do Retiro, em partida válida pela oitava rodada...

Em uma atuação de gala, o Cruzeiro atropelou o Sport por 4 a 0 neste domingo, na Ilha do Retiro, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Cabuloso, com gols de Igor Cariús (contra), Kaio Jorge e dois de Matheus Pereira, não tomou conhecimento do Leão e ainda estragou a estreia do técnico português António Oliveira, ex-Corinthians, no comando da equipe pernambucana.

