Cruzeiro derrota CRB e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil com atuação heróica de Cássio

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Cruzeiro carimbou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (7), ao vencer o CRB por 2 a 0 no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Com gols de Lucas Villalba e Carlos Eduardo, e uma defesa de pênalti crucial do goleiro Cássio, o Cabuloso avançou no torneio, deixando para trás a equipe alagoana.

