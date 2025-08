Cruzeiro domina Botafogo no Nilton Santos e retoma liderança provisória do Brasileirão Em uma noite de futebol no Nilton Santos, o Cruzeiro surpreendeu o Botafogo e conquistou uma vitória imponente por 2 a 0, reassumindo...

Em uma noite de futebol no Nilton Santos, o Cruzeiro surpreendeu o Botafogo e conquistou uma vitória imponente por 2 a 0, reassumindo a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira, que chegou ao Rio precisando de uma reação, exibiu um domínio tático e soube aproveitar as falhas defensivas do adversário para repetir o feito do ano passado, vencendo o Alvinegro em seus próprios domínios pela 18ª rodada da competição nacional.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: