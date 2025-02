Cruzeiro e América-MG empatam em clássico equilibrado na semifinal do Mineiro Em um duelo marcado por tensão e momentos decisivos, Cruzeiro e América-MG ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo (data), no Mineirão...

Em um duelo marcado por tensão e momentos decisivos, Cruzeiro e América-MG ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo (data), no Mineirão, pela primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro. Gabigol abriu o placar para o Cabuloso de pênalti ainda no primeiro tempo, mas o Coelho reagiu na segunda etapa com um golaço de Cauan Barros.

