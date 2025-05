Cruzeiro e Atlético-MG empatam sem gols pelo Brasileirão

Momento MT |Do R7

Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 0 a 0 na noite deste domingo, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico mineiro, apesar das expectativas, terminou sem balançar as redes.

