Cruzeiro estreia na Sul-Americana com derrota para o Unión Santa Fe na Argentina

Em sua estreia na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro foi derrotado pelo Unión Santa Fe por 1 a 0, em partida disputada nesta terça-feira (1), no Estádio 15 de Abril, na Argentina. O confronto, válido pela primeira rodada do Grupo E, viu o gol da vitória dos Los Tatengues ser marcado por Diego Díaz, já nos acréscimos do segundo tempo.

