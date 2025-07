Momento MT |Do R7

Cruzeiro perde invencibilidade de 16 jogos ao ser derrotado pelo Ceará no Mineirão A impressionante sequência de 16 partidas sem derrota do Cruzeiro chegou ao fim neste domingo (27.07), em pleno Mineirão, ao ser superado...

A impressionante sequência de 16 partidas sem derrota do Cruzeiro chegou ao fim neste domingo (27.07), em pleno Mineirão, ao ser superado pelo Ceará por 2 a 1, de virada, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado pode custar a liderança para a equipe mineira, que agora soma 34 pontos, apenas um a mais que o Flamengo, vice-líder, e dois à frente do Palmeiras, terceiro colocado.

