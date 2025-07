Cruzeiro surpreende Fluminense no Maracanã e assume a liderança do Brasileirão Em uma atuação dominante no primeiro tempo, o Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta quinta-feira, no Maracanã, em partida válida...

Momento MT|Do R7 18/07/2025 - 01h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 01h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share