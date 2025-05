Cruzeiro vence o Flamengo com gol de Gabigol e assume o G4 do Brasileirão Em uma partida emocionante e disputada até os últimos instantes, o Cruzeiro venceu o Flamengo por 2 a 1, neste domingo, no Mineirão...

Em uma partida emocionante e disputada até os últimos instantes, o Cruzeiro venceu o Flamengo por 2 a 1, neste domingo, no Mineirão, em um jogo que agitou a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe mineira saltou para a quarta colocação, somando 13 pontos, enquanto o Flamengo, com 14, perdeu a liderança da competição.



