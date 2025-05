Momento MT |Do R7

Cruzeiro vira sobre Palestino e conquista primeira vitória na Sul-Americana Nesta quarta-feira, o Cruzeiro, já eliminado da Copa Sul-Americana, surpreendeu ao vencer o Palestino por 2 a 1 no Mineirão, com uma...

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro, já eliminado da Copa Sul-Americana, surpreendeu ao vencer o Palestino por 2 a 1 no Mineirão, com uma equipe alternativa. O jogo foi marcado pela virada emocionante do time mineiro, que garantiu sua primeira vitória na competição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!

Leia Mais em Momento MT: