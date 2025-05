CSMP divulda edital de remoção EDITAL DE REMOÇÃO Nº 701/2025 – CSMPPROCURADOR DE JUSTIÇAO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO... Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 19h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h07 ) twitter

EDITAL DE REMOÇÃO Nº 701/2025 – CSMPPROCURADOR DE JUSTIÇAO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO faz saber, nos termos do art. 108 da Lei Complementar Estadual nº 416, de 22 de dezembro de 2010, c/c o art. 32 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, que serão abertas as inscrições para provimento de vaga, por REMOÇÃO, para a 14ª Procuradoria de Justiça – Critério: antiguidade, cujas inscrições, desistências e impugnações devem observar as seguintes disposições:I – os interessados deverão se inscrever por meio do Sistema de Movimentação na Carreira, no período compreendido entre 00h do dia 13/05/2025 e 23h59min do dia 14/05/2025 (prazo de 48h);II – as desistências devem ser registradas no Sistema de Movimentação na Carreira no período compreendido entre as 00h e 23h59min do dia 15/05/2025 (prazo de 24h);III – eventuais impugnações ou reclamações devem ser protocoladas por meio do endereço eletrônico csmp@mpmt.mp.br, no período compreendido entre as 00h e 23h59min do dia 16/05/2025 (prazo de 24h).Cuiabá/MT, 12 de maio de 2025.RODRIGO FONSECA COSTAProcurador-Geral de JustiçaPresidente – CSMP Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Credenciamento dos atletas dos 48º Jogos Estudantis acontece nos dias 13 e 14 de maio

