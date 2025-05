CSMP divulga edital de promoção EDITAL DE PROMOÇÃO Nº 240/2025 – CSMPPROCURADOR DE JUSTIÇAO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO... Momento MT|Do R7 20/05/2025 - 11h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h56 ) twitter

EDITAL DE PROMOÇÃO Nº 240/2025 – CSMPPROCURADOR DE JUSTIÇAO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO faz saber, nos termos do art. 108 da Lei Complementar Estadual nº 416, de 22 de dezembro de 2010, c/c o art. 32 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, que serão abertas as inscrições para provimento de vaga, por PROMOÇÃO, para a 14ª Procuradoria de Justiça – Critério: merecimento, cujas inscrições, desistências e impugnações devem observar as seguintes disposições:I – os interessados deverão se inscrever por meio do Sistema de Movimentação na Carreira, no período compreendido entre 00h do dia 20/05/2025 e 23h59min do dia 21/05/2025 (prazo de 48h);II – as desistências devem ser registradas no Sistema de Movimentação na Carreira no período compreendido entre as 00h e 23h59min do dia 22/05/2025 (prazo de 24h).III – eventuais impugnações ou reclamações devem ser protocoladas por meio do endereço eletrônico csmp@mpmt.mp.br, no período compreendido entre as 00h e 23h59min do dia 23/05/2025 (prazo de 24h).Cuiabá/MT, 19 de maio de 2025.RODRIGO FONSECA COSTAProcurador-Geral de JustiçaPresidente do CSMP Saiba mais sobre este edital e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Audiência, no dia 30, avaliará as metas fiscais de janeiro a abril

