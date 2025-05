CSP adia votação de projeto que inclui dados do crime organizado no Sinesp A Comissão de Segurança Pública (CSP) adiou a votação do projeto que inclui informações sobre o crime organizado no sistema que integra...

A Comissão de Segurança Pública (CSP) adiou a votação do projeto que inclui informações sobre o crime organizado no sistema que integra os dados de segurança pública, o Sinesp (PL 2.529/2022). A matéria estava na pauta da reunião do colegiado desta terça-feira (13) e teve votação adiada a pedido do relator, senador Marcos do Val (Podemos-ES).

