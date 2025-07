Momento MT |Do R7

CSP da Câmara de Cuiabá aponta falhas em contrato com CS MOBI e apresenta balanço dos seis meses SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Comissão de Segurança Pública (CSP) da Câmara Municipal de Cuiabá destacou, durante reunião...

A Comissão de Segurança Pública (CSP) da Câmara Municipal de Cuiabá destacou, durante reunião realizada nesta quinta-feira (10), falhas no contrato firmado com a empresa CS MOBI, responsável pelo estacionamento rotativo e pela revitalização do Centro Histórico da capital.

Leia Mais em Momento MT: