CST da Apicultura afunila à apresentação do relatório final A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por intermédio da Câmara Setorial Temática da Apicultura Profissional e Recreativa,... Momento MT|Do R7 13/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 13/02/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por intermédio da Câmara Setorial Temática da Apicultura Profissional e Recreativa, instalada em de maio de 2024, realizou a sexta reunião ordinária, quando foram discutidos os encaminhamentos que serão dados no relatório final da CST. A CST foi criada para diagnosticar a cadeia produtiva e discutir políticas públicas para incentivar a apicultura em Mato Grosso. O presidente da CST, José Lacerda. Afirmou que o relatório final tem a finalidade de ajudar a desenvolver uma atividade econômica alinhada à preservação do meio ambiente. Para saber mais sobre as propostas e diretrizes que podem transformar a apicultura em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto limita apostas por pessoas isentas do Imposto de Renda

Nas redes sociais, Leticia Spiller faz topless e declara: ‘Quase em clima de Carnaval’

Secretária e vereador visitam unidades de saúde de Várzea Grande