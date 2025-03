CST da Energia Elétrica apresenta os avanços técnicos e regulatórios na integração da energia solar no estado

Momento MT |Do R7

A Câmara Setorial Temática (CST) da Energia Elétrica realizou a primeira reunião ordinária nesta segunda-feira (24). No encontro, a palestra do professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Filipe Matos de Vasconcelos, sobre os avanços técnicos e regulatórios na integração da energia solar no estado.

