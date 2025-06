CST da Genética discute regularização fundiária e segurança jurídica no campo

A Câmara Setorial Temática (CST) da Genética na Criação de Zebuínos realizou reunião, nesta segunda-feira (9), para discutir temas centrais para o desenvolvimento do setor agropecuário em Mato Grosso. Em pauta, a situação da regularização fundiária no estado, a emissão de títulos definitivos aos produtores rurais e o andamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR), além dos impactos diretos desses processos na segurança jurídica no campo.

Para saber mais sobre as discussões e propostas apresentadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: