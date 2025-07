CST discute inovação tecnológica e ações para fortalecimento da agricultura familiar em Mato Grosso A Câmara Setorial Temática (CST) “Relação entre a Consciência e os Valores Humanos com a Agricultura Familiar”, da Assembleia Legislativa... Momento MT|Do R7 14/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 14/07/2025 - 17h58 ) twitter

A Câmara Setorial Temática (CST) "Relação entre a Consciência e os Valores Humanos com a Agricultura Familiar", da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), realizou a terceira reunião ordinária, nesta segunda-feira (14), com o objetivo de debater a inovação tecnológica e as políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar no estado. O encontro contou com a participação do professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Ailton Terezo, e da secretária de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), Andreia Fujioka. Para saber mais sobre as inovações e ações discutidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

