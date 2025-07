Cuiabá abre vacinação para toda população com 54 mil doses contra gripe em estoque

Momento MT |Do R7

A prefeitura de Cuiabá informa que conta com 54.070 doses de vacina contra influenza em estoque, disponíveis para aplicação. Nesta terça-feira (1°), conforme orientação do Ministério da Saúde, está liberada a aplicação em toda população, além do público alvo. Essas doses fazem parte de um montante de 172.480 vacinas recebidas pelo município. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa ainda que há previsão de chegada de outras 75.638 doses da vacina Influenza, em calendário a ser definido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), responsável pela distribuição.

