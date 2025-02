Cuiabá adere a programa estadual e economiza R$ 15 milhões na alfabetização de crianças

O prefeito Abilio Brunini e o secretário estadual de Educação, Alan Porto, assinaram na manhã desta quinta-feira (27), no Salão Nobre do sétimo andar da Prefeitura de Cuiabá, o termo de cooperação para a implementação de uma série de programas estaduais voltados à erradicação do analfabetismo em Mato Grosso. A adesão gerará economia de cerca de R$ 15 milhões aos cofres do município.

