Cuiabá anuncia 1º Fórum Municipal de Inclusão e Acessibilidade

A Prefeitura de Cuiabá anunciou a realização do 1º Fórum Municipal de Inclusão e Acessibilidade – 2025, marcado para o dia 28 de junho, das 8h às 12h. O evento, acontecerá no auditório da Secretaria de Assistência Social Direitos Humanos e Inclusão. O fórum é uma iniciativa da Secretaria Adjunta de Inclusão, e representa um marco nos esforços da gestão do prefeito Abilio Brunini para tornar a capital mato-grossense mais acessível e inclusiva.

