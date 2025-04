Cuiabá arranca empate contra o Atlético-GO e mantém invencibilidade na Série B

Em uma noite de muita luta e superação, o Cuiabá conquistou um importante empate em 1 a 1 contra o Atlético-GO, nesta terça-feira, no Estádio Antônio Accioly, em partida válida pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe auriverde mostrou poder de reação ao buscar a igualdade no placar, após sair atrás no início do jogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante confronto!

Leia Mais em Momento MT: