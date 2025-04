Cuiabá Avança na Inclusão: Visita ao Centro de Referência para o Autismo A cidade de Cuiabá está dando passos significativos para a inclusão e apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesta... Momento MT|Do R7 05/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 05/04/2025 - 12h06 ) twitter

A cidade de Cuiabá está dando passos significativos para a inclusão e apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesta sexta-feira (4), o prefeito Abilio Brunini, a desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, a primeira-dama, Samantha Iris e o médico especialista em neurociência e autismo, Thiago Gusmão, visitaram o local onde será inaugurado o Centro de Referência para o Autismo da cidade. A iniciativa, que visa promover melhores condições de atendimento e apoio às famílias, recebeu elogios pela parceria entre a Prefeitura de Cuiabá e o Poder Judiciário, algo ainda raro no país. Para saber mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na inclusão social, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: FICCO/PR e Receita Federal apreendem produtos descaminhados

