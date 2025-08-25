Cuiabá cede empate ao Atlético-GO e vê G4 da Série B se distanciar Em um confronto marcado por reviravoltas na Arena Pantanal, o Cuiabá ficou no empate em 2 a 2 com o Atlético-GO neste domingo, em partida...

Em um confronto marcado por reviravoltas na Arena Pantanal, o Cuiabá ficou no empate em 2 a 2 com o Atlético-GO neste domingo, em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado impediu que a equipe mato-grossense encostasse no grupo dos quatro primeiros colocados, perdendo uma valiosa oportunidade de aproximação. Os gols do time da casa foram anotados por Bruno Alves e Alisson Safira, enquanto Dudu e Federico Martínez marcaram para os visitantes.

